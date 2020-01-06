الدولار مقابل الفرنك يحوم حول المقاومة – تحليل - 06-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار مقابل الفرنك بالتذبذب حول مستوى 0.9712، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى السيناريو السلبي فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مناطق 0.9588 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 0.9712 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف اختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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