شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستمر بالانخفاض – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالزحف سلباً ليبتعد عن مقاومة القناة التصحيحية الصاعدة، ولا يزال مؤشر ستوكاستيك سلبي، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدفنا التالية عند 0.6870 ثم 0.6790.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.7015 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط