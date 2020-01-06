الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 06-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بفجوة صاعدة قوية وضعه السعر فوق حاجز 70.00 دولار، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى القصير والمتوسط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا المنتظر عند 71.10، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى مناطق 74.73.

 

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 68.95 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 72.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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