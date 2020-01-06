شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع جديد وقوي ليتجاوز حاجز 64.00 دولار، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 66.60.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 63.30 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار الدعم المحوري 60.90 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 06-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.