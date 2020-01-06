شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بإيجابية – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع جديد وقوي ليتجاوز حاجز 64.00 دولار، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 66.60.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 63.30 سيضع السعر تحت ضغط سلبي لحظي يستهدف اختبار الدعم المحوري 60.90 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.30 والمقاومة 66.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد