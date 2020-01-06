شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق الهدف الأول – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بملامسة هدفنا المنتظر عند 18.38 وتجاوزه ليستقر فوقه، معززاً فرص امتداد الموجة الصاعدة على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن محطتنا التالية تتواجد عند 18.80.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 18.38 يمثّل شرط أولي لاستمرار الموجة الصاعدة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد