شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب قوية – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1556.70 ويستقر فوقه، مؤكداً فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1617.00.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1556.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1600.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحقق مكاسب قوية – تحليل - 06-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.