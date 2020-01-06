شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب قوية – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتجاوز هدفنا المنتظر عند 1556.70 ويستقر فوقه، مؤكداً فتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1617.00.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 1556.70 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لبدء تصحيح هابط جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد