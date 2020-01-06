شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات جانبية مؤخراً، ويستقر دون مستوى 1.3015، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل سلبي، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلبي على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.2860 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 1.3015 و1.3050 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط