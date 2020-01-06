شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية في الجلسات الماضية متأثراً بكسر مستوى 108.40، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 107.45 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 108.40 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف زيارة مستوى 109.33 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.30 والمقاومة 108.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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