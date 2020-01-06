شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون المتوسط المتحرك 50، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 كمحطة تصحيحية تالية. يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3150 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3150 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني مستقر – تحليل - 06-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.