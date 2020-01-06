شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر المقاومة – تحليل - 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.1180 ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، بالتزامن مع فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي والوصول إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 1.1125 لتأكيد فتح الطريق أمام اختبار مستوى 1.1045.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.1180 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1070 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط