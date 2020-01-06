شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 108.02 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.07، بعد أن حقق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 107.77، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.12، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 108.09.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية في العالم والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 48.8 ومقابل 48.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن النظام الإيراني عن كونه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، كما تابعنا بالأمس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من البلاد عقب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة على مطار بغداد.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت الجمعة الماضية في بيان صحفي لها عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية جوية أمريكية في بغداد، وقد صرح آنذاك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن بلاده ملتزمة بوقف التصعيد وأن ما قامت به هو أمر قانوني لأن الضربة أنقذت الكثير من الأمريكيين.

وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة بأن سليماني كان يخطط لمقتل الكثير من الأمريكيين وأنه قد قتل الآلاف وأصاب العديد منهم بجروح بالغة في السابق، وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في بيان صحفي أيضا الجمعة عن كون الولايات المتحدة ستتلقى رداً قوياً في المنطقة على اغتيال قادة الحرس الثوري وأن بلاده ستنتقم، الأمر الذي عزز القلق في الأسواق المالية ودعم أداء الين الياباني.