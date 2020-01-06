شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خام برنت أعلى حاجز 70$ للبرميل وارتفاع خام نيمكس للأعلى له في سبعة أشهر مع التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع خام برنت للأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 22 من أيار/مايو ولنشهد ارتفاع خام نيمكس للأعلى له منذ أواخر نيسان/أبريل وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل 1.33% لتتداول عند مستويات 64.56$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.71$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 63.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 1.66% لتتداول عند 70.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.35$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع عند 68.60$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.01% إلى مستويات 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.85، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 96.84.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن النظام الإيراني عن كونه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، كما تابعنا بالأمس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من العراق قي أعقاب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة بغداد.

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ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت الجمعة الماضية في بيان صحفي لها عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية جوية أمريكية في بغداد، وقد صرح آنذاك وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن بلاده ملتزمة بوقف التصعيد وأن ما قامت به هو أمر قانوني لأن الضربة أنقذت الكثير من الأمريكيين.

وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة بأن سليماني كان يخطط لمقتل الكثير من الأمريكيين وأنه قد قتل الآلاف من الأمريكيين وأصاب العديد منهم بجروح بالغة خلال فترة مطولة من الزمان، وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في بيان صحفي أيضا الجمعة عن كون الولايات المتحدة ستتلقى رداً قوياً في المنطقة على اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وأن بلاده ستنتقم من جميع الجناة والمجرمين.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً انخفض بواقع 234 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول/ديسمبر ضمن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا والذي يقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للحفاظ على توازن الأسواق.

ونود الإشارة، إلى أنه بموجب اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر، يتوجب على روسيا خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب الاتفاق على التوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس القادم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 670 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر، موضحة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي للأعلى له على الإطلاق إلى 12.9 مليون برميل يومياً.