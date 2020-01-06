شكرا لقرائتكم خبر عن "السكنية الكويتية" ترسي مشروعين على "أجيليتي" و"أرجان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

وذكرت نائبة المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة هديل بن ناجي أن مشاريع الشراكة عبارة عن فرصتين استثماريتين، الاولى في مدينة صباح الاحمد السكنية تمت ترسيتها على شركة اجيليتي للمخازن العمومية.

في حين كانت الفرصة الاستثمارية الثانية بمدينة جابر الاحمد السكنية وتمت ترسيتها على شركة الأرجان العالمية العقارية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

Advertisements

وبينت بن ناجي ان الفرصة الاستثمارية الواقعة في مدينة صباح الاحمد السكنية عبارة عن تطوير منطقة مخازن ومنطقة حرفية بمساحة 1.28 مليون متر مربع.

وقد قامت المؤسسة بمخاطبة الشركات الفائزة بهذا الشأن كمستثمرين فائزين لاتخاذ الاجراءات اللازمة تمهيدا لابرام وثيقة الالتزام مع المستثمرين ووفقا للائحة استثمار المؤسسة ونص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.