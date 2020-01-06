شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات السعودية تحدد فترة تداول حقوق الاولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة الكابلات السعودية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستكون اعتبارا من 6 يناير الحالي.

وأضافت الشركة، أن انتهاء فترة تداول حقوق الأولوية ستكون في 13 يناير2019، وانتهاء مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 16 يناير الجاري.

وأشارت الشركة إلى أنه يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهـم في الاكتتـاب (كليـاً أو جزئيـاً) في الأسـهم الجديـدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم ،وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسـهم الجديـدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

وفيما يتعلق بتفاصيل الطرح المتبقي فإنه يُسمح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب (كلياً أو جزئياً) في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، وأن تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة يكون وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

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ونبهت الشركة المستثمرين على أنه في حال تبقى أسهم لم يُكتتب فيها، فستُطرح تلك الأسهم المتبقية وكسور الأسهم (إن وجدت) على المستثمرين ذو الطابع المؤسسي بحسب ما هو مذكور في نشرة الإصدار كما سيقوم المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية لعمية الطرح "شركة فالكم للخدمات المالية" بالتعهد بتغطية حقوق أولوية شركة الكابلات السعودية في حال عدم تغطية كامل الاكتتاب.

ونبهت الشركة المستثمرون الذين لا يرغبون في الاكتتاب على أهمية بيع ما لديهم من حقوق أولوية أثناء فترة التداول المحددة، حتى لا تتعرض قيمة محافظهم الاستثمارية للانخفاض نتيجة لعدم الاستفادة من حقوقهم بالبيع أو بالاكتتاب.

واعتمدت الجمعية العمومية للشركة في مطلع الشهر الجاري الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة 250 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 23.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 15.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض حجم المبيعات وتم تعويضه جزئياً بهوامش الربح المرتفعة من أوامر البيع، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، وانخفاض مصروفات التشغيل وتكلفة التمويل، بالإضافة إلى انخفاض حصة خسارة شركة زميلة في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 74.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 133.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.