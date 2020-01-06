شكرا لقرائتكم خبر عن "المعمر" توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي آس" بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" أن اجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ 16 مليون ريال، مشيرة إلى أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 16 مليون سهم بحصة للسهم من التوزيع تبلغ ريالا واحدا للسهم.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح الموزعة عن النصف الثاني ستكون لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 12 يناير 2020 والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وحددت الشركة موعد صرف التوزيعات بتاريخ 27 يناير 2020. مشيرة إلى أنه سيتم تحويل مبالغ الأرباح بواسطة البنك السعودي الفرنسي إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي الشركة المثبتة في سجلاتهم لدى مركز الإيداع.

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم مباشرة في حساباتهم لدى البنوك.

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ولفتت الشركة عناية المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابهم البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

هذا وقد سبق للشركة توزيع أرباح نقدية قدرها 16 مليون ريال سعودي عن النصف الاول من العام المالي 2019م للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي وافق يوم 19/12/2019م الموافق 22 ربيع الآخر 1441 هجريا بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد و ما يمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم.

وبذلك يبلغ مجموع الأرباح الموزعة للمساهمين الكرام للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م مبلغ وقدره 32 مليون ريال سعودي، بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.39 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 16.39 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.13 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.21 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.