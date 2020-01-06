شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المعمر لأنظمة المعلومات" توصي بزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفع مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات "ام أي اس" توصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال بنسبة 25% من 160 مليون ريال إلى 200 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"أن تلك الزيادة ستكون عن طريق رسملة جزء من الاحتياطي والأرباح المرحلة وذلك بمنح سهم واحد لكل اربعة أسهم

ولفتت إلى أنه من المقرر أن ترتفع أسهم الشركة بعد الزيادة من 16 مليون سهم إلى 20 مليون سهم.

وبينت أن ذلك سيكون بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم؛ عن طريق رسملة 40 مليون ريال فقط من الاحتياطي والأرباح المرحلة.

ولفتت الشركة إلى أنها تهدف من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.

Advertisements

وأكدت الشركة أن أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق، المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة، كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وأشارت إلى ان أسهم المنحة تعتبر مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

يُذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 14.39 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح 16.39 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي ربح بلغ 39.13 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 28.21 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2018.