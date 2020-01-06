شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر طن الأسمنت لـ 640 جنيها وللمستهلك بـ800 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسمنت بالأسواق المصرية انخفاضا مع بداية عام 2020 حيث سجل سعر الطن ، حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة 640 – 750 جنيها من المصنع مقابل 700 الى 850 جنيها للطن فى شهر نوفمبر الماضى بانخفاض يزيد عن 15 % .

و قال أحمد الزينى ، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية لـ " الخليج 365 " إن أسعار الأسمنت سجلت داخل المصانع المصرية 640 – 750 جنيها للطن ، مشيرا إلى ان سعر بيع الطن للمستهلك يتراوح بين 800 – 850 جنيها للطن ، مضيفا أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضا عن عام 2019 حيث انخفضت عن شهر نوفمبر الماضى بما يقرب من 100 جنيها للطن .

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وأوضح رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن صناعة الأسمنت فى مصر تشهد تطورا كبيرا وذلك بفضل دخول عدد من المصانع الجديدة التى ضخت كميات كبيرة من الاسمنت ساهمت زيادة المعروض بالأسواق و هو ما أدى إلي انخفض السعر بالأسواق بفضل زيادة المنافسة ، مشيرا إلى أن عدد من المصنع تلجأ الى تخفيضات و عروض للمستهلكين والموردين من أجل زيادة المبيعات .

و أشاد الزينى ، بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة من أجل زيادة الإنتاج المصري من الأسمنت إضافة إلى حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهاجتها من أجل خفض اسعار الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية حيث انه ساهم في خفض اسعار العديد من السلع ومن بينها مواد البناء، مشيرا إلى أن صناعة الأسمنت مرتبطة ارتباط وثيق بأسعار العملات بخلاف الأسعار العالمية والتي تراجعت أيضا، متوقعها ان يشهد السوق رواجا خلال المرحلة القادمة في ظل حالة الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشيه الدولة في الفترة الحالية.