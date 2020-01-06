شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأعلى لها في ستة أعوام مع القلق حول الرد الإيراني المحتمل على مقتل سليماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الثاني من نيسان/أبريل من عام 2013 وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران.

في تمام الساعة 04:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 1.11% لتتداول عند 1,580.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,562.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,552.40$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 96.84 مقارنة بالافتتاحية عند 96.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 52.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الأول/ديسمبر ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونود الإشارة، لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن النظام الإيراني عن كونه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، كما تابعنا بالأمس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى طرد القوات الأجنبية من العراق قي أعقاب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة بغداد.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت في بيان صحفي لها الجمعة الماضية عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية جوية أمريكية في بغداد، مع الإفادة بأن الضربة الجوية تمت لحماية الأمريكيين في الخارج وبالأخص أن الحرس الثوري كان يعمل على خطط تستهدف مهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين.

وأعضاء البعثة الأمريكية في العراق وجميع أنحاء المنطقة ذلك بالإضافة لكون فيلق القدس مسئول عن مقتل المئات من أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وفي نفس السياق، أعرب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أيضا الجمعة الماضية عن كون الولايات المتحدة ملتزمة بوقف التصعيد وأن ما قامت به أمريكا هو أمر قانوني لأن الضربة أنقذت الكثير من الأمريكيين.

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وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة بأن سليماني كان يخطط لمقتل الكثير من الأمريكيين وأنه قد قتل الآلاف من الأمريكيين وأصاب العديد منهم بجروح بالغة خلال فترة مطولة من الزمان، وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في بيان صحفي أيضا الجمعة عن كون الولايات المتحدة ستتلقى رداً قوياً في المنطقة على اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وأن بلاده ستنتقم من جميع الجناة والمجرمين.

وفي نفس السياق، فقد تعهد المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي الجمعة بالرد بشكل عنيف على مقتل أحد قادة الحرس الثوري سليماني، مصرحاً أن الانتقام العنيف ينتظر من تلطخت أيديهم بدمائه وكذلك بدماء الشهداء الآخرين، بينما وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عملية الاغتيال بالتصعيد الخطير للغاية، موضحاً أن ذلك يعد تصعيد أحمق من جانب أمريكا وأنها ستتحمل مسئولية جميع عواقب تلك المغامرة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 29 10-11 كانون الأول/ديسمبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البقاء على أسعار الفائدة عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثاني على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه آنذاك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية، إلي أنه من الممكن توسع الاحتياطي الفيدرالي في أنشطة شراء أذون الخزانة قصيرة الآجل إذا ما استدعى الأمر زيادة السيولة في النظام المصرفي، وجاء ذلك في أعقاب إطلاق وزارة الخزانة الأمريكية في تشرين الأول/أكتوبر برنامج لشراء أذون الخزانة بقيمة 60$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أفادت الرئيس الأمريكي ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه لاحقاً على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب تعكس حالياً أطول مسيرات مكاسب يومية لها منذ آب/أغسطس من عام 2012 مع ارتفاعها لليوم التاسع على التوالي، كما تعكس أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ستة أشهر مع ارتفاعها للأسبوع السادس في مطلع هذا الأسبوع وذلك عقب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.