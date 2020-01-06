شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضاً في آخر جلساته؟ وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، والذي تزامن مع اختبار المؤشر لخط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتكبد المؤشر خسائر بلغت نسبتها -2.42% بما يعادل -203.29 نقطة، أما استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم جداً وهو ثبات مستوى الدعم 8163.06، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8100.00 ومستوى المقاومة 8399.82.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
11
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
182
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عدد أسهم الشركات الثابتة
2
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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