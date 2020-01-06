شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع سلبية مع القلق حول التوترات في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم الاثنين وسط تسعير الأسواق للتوترات الأخيرة بين واشنطون وطهران.

هذا وقد أعلن النظام الإيراني بالأمس أنه لن يلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد عام 2018، كما تابعنا بالأمس تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق وذلك عقب إقرار البرلمان العراقي قراراً يدعو الحكومة العراقية إلى طرد القوات الأجنبية من العراق قي أعقاب الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد.

ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت في بيان صحفي لها الجمعة الماضية عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس في ضربة عسكرية جوية أمريكية في بغداد، وقد صرح وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أيضا الجمعة أن بلاده ملتزمة بوقف التصعيد وأن ما قامت به هو أمر قانوني لأن الضربة أنقذت الكثير من الأمريكيين.

وجاء ذلك عقب أفادت الرئيس الأمريكي ترامب الجمعة بأن سليماني كان يخطط لمقتل الكثير من الأمريكيين وأنه قد قتل الآلاف من الأمريكيين وأصاب العديد منهم بجروح بالغة سابقاً، وفي المقابل، أعرب وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي في بيان صحفي أيضا الجمعة عن كون الولايات المتحدة ستتلقى رداً قوياً في المنطقة على اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني وأن بلاده ستنتقم من جميع الجناة والمجرمين.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.69% ليخسر 29.05 نقطة ويصل إلى المستوى 1,692.31، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 2.04% ليخسر هو الأخر 483.27 نقطة ويصل إلى المستوى 23,173.35.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليربح 4.72 نقطة ويصل إلى المستوى 4,149.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 8.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,092.16.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.73% ليخسر 207.01 نقطة ويصل إلى المستوى 28,244.49، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.04% ليخسر هو الأخر 22.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,153.75.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.35% ليخسر 40.68 نقطة ويصل إلى المستوى 11,552.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.39% ليخسر هو الأخر 26.00 نقطة ويصل إلى المستوى 6,707.50.