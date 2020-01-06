شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستقر بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.53% بما يعادل -0.28 نقطة، ليستقر السهم في نهاية تداولاته دون مستوى 10.81، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 8.24 إلى 12.4).

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لذلك وطيلة استقرار السهم أدنى مستوى 10.81 نتوقع المزيد من الانخفاض خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 10.32 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.00.