شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض لمستوى الدعم المهم 17.28، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.14% بما يعادل -0.56 نقطة، ويأتي ذلك أمام الدعم الإيجابي المتواصل لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 17.28، ليستهدف مستوى المقاومة 18.48.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.80 ومستوى المقاومة 18.00.
كانت هذه تفاصيل خبر سبكيم العالمية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.