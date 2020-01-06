شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليستند بهذا الانخفاض لمستوى الدعم المهم 17.28، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -3.14% بما يعادل -0.56 نقطة، ويأتي ذلك أمام الدعم الإيجابي المتواصل لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 17.28، ليستهدف مستوى المقاومة 18.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.80 ومستوى المقاومة 18.00.