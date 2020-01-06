شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إعادة (8200) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 9.68، ارتد منه السهم انخفاضاً ليغلق على خسائر في نهاية التداولات بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل.

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لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 10.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 10.00.