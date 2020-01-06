شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يواصل قفزاته الصعودية – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الكابلات (2110) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول بآخر جلساته، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 5.61% بما يعادل 1.26 نقطة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب من السهم 24.98 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.98.
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