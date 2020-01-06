شكرا لقرائتكم خبر عن جاكو يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جاكو (6020) أعلى سعر له في آخر جلساته عند 11.70، وصاحب ذلك ارتفاع كبير في أحجام التداول، إلا أن السهم فشل في الحفاظ على تلك المكاسب، ليرتد منه انخفاضاً في نهاية التداولات، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.70% بما يعادل -0.08 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.02، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 12.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.02 ومستوى المقاومة 12.00.