شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المتطورة (2120) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.43% بما يعادل -0.06 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بعد تسجيل السهم لأعلى سعر له بتلك الجلسة عند سعر 14.24، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.60، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.40.