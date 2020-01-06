شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم البحري (4030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم بهذا الانخفاض البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.21% بما يعادل -1.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل فرعي كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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طريق السهم ممهد للمزيد من الانخفاض التصحيحي خلال تداولاته القادمة، لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم ليستهدف الاستناد لمستوى الدعم المحوري 35.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.00 ومستوى المقاومة 38.80.