صناعة الورق يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 06-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم صناعة الورق (2300) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.11% بما يعادل -0.80 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 24.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 30.79.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.50 ومستوى المقاومة 29.00.
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