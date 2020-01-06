شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تتراجع في تداولاتها الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر483 نقطة أو ما يعادل 04ر2% ليصل إلى 35ر23173 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر29 نقطة، أو69ر1%، ليصل إلى 31ر1692 نقطة.