الاقتصاد

الأسهم اليابانية تتراجع في تداولاتها الصباحية

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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 27ر483 نقطة أو ما يعادل 04ر2% ليصل إلى 35ر23173 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 05ر29 نقطة، أو69ر1%، ليصل إلى 31ر1692 نقطة.

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