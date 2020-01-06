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شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 23 من تموز/يوليو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 02:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 0.6948 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6954، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6932، بينما حقق الأعلى له عند 0.6968، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6950.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 48.3 مقابل 48.1 في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 51.6 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 51.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.
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