أرامكو تتراجع إلى أدنى معدل منذ بدء تداول اسهمها في السوق السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

تراجع سعر سهم مجموعة “أرامكو” النفطية السعودية، إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب مخاوف المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية، عقب اغتيال الفريق قاسم سليماني.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية السبعة في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد اغتيال سليماني.

وتراجع مؤشر “أرامكو” السعودية، بنسبة 1.7% لتصبح قيمته 34.55 ريالاً ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.84 تريليون دولاً.

وتراجعت السوق المالية السعودية المحلية “تداول”، وهي الأكبر في المنطقة ومن بين أكبر 10 أسواق عالمية، 2.4% مع غالبية الأسهم في الأحمر.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 3.7%، بينما هبط سوق دبي المالي 3.1% وتراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 1.4%.

وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1% على الرغم من أن الدوحة تبقي على علاقات جيدة مع إيران.

وهبطت بورصة البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي بقيمة 2.3%. أما بورصة سلطنة عمان فتراجعت بقيمة 0.3%