شكرا لقرائتكم خبر عن " الاقتصاد الرقمى": مشاركة 8 شركات مصرية ناشئة بمعرض "لاس فيجاس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى بالإتحاد العالم للغرف التجارية، تفاصيل مشاركة 8 شركات مصرية ناشئة بمعرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية بـ"لاس فيجاس"، موضحا أن وجودهم يمهد لربطهم بشركات عالمية، إذ تعد تلك المشاركة هى الرابعة لشركات ناشئة مصرية بالمعرض العالمى على مدار 4 سنوات الماضية شارك خلالها نحو 47 شركة ناشئة.

و أضاف خليل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الشركات المصرية تشارك بالمعرض ضمن جناح هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بقاعة الشركات الناشئة و التى تضم نحو 3400 شركة على مستوى العالم، مضيفا أن احدى الشركات فى دورة 2018 حصلت على أفضل شركة بمجال الشركات الناشئة و شاركت العام الماضى ضمن جناح شركة سيارات عالمية بالسوفت وير الخاص بها، و شركة اخرى شاركت ضمن جناح شركة متخصصة بأجهزة الأشعة ووقعت عقد كبير معها.

وتشارك مصر ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، فى معرض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية 2020 الذى تنظمه جمعية تكنولوجيا المستهلك CTA فى الفترة من 7 إلى 10 يناير بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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والمعرض هو حدث عالمى يجمع العناصر الرائدة فى مجال تقنيات المستهلك. وعلى مدار 50 عامًا، استطاع المعرض أن يخدم كمنصة تجمع المبتكرين وتعرض أحدث التقنيات وتقدم ابتكارات الجيل القادم إلى الأسواق.

ويمتد المعرض على مساحة تبلغ أكثر من 2.9 مليون قدم مربع ويضم أكثر من 4500 شركة عارضة بما فى ذلك صناع الأجهزة التكنولوجية الاستهلاكية والمحتوى وأنظمة توصيل التكنولوجيا ومطوريها ومورديها.

ويجذب المعرض قادة الأعمال فى العالم والمفكرين الرائدين وأكثر من 170 ألف مشارك من 160 دولة لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بصناعة الإلكترونيات.