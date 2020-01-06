شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 43.20 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 45 فلس، ليكون بذلك نموذج "Double Top " وهو من الاشكال العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند 41 فلس كمستوى اول ثم 39 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.6 بينما مستوى المقاومة هو 44.1 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط