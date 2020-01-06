شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 62 فلس، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 64 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك إشارات سلبية، لذلك نتوقع يعاود السهم تراجعه لمستوى الدعم 59 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 60.3 بينما مستوى المقاومة هو 63.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط