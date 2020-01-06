شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عقارات الكويت (KRE) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق عند مستوى 99.80 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 96 فلس كمستوى اول ثم 89 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 105 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 97.2 بينما مستوى المقاومة هو 103.2 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط