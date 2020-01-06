شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة السلام القابضة (ALSALAM) يفشل في التجاوز -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 29.50 فلس، حيث تراجع امس الاحد ليغلق عند مستوى 27.50 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 25 فلس كمستوى اول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 30 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.8 بينما مستوى المقاومة هو 28.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط