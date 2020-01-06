شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مينا العقارية (MENA) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 40.70 فلس، واغلق عند مستوى 37.80 فلس، محققا بذلك خسائر كبيرة، كما انزلق السهم اسفل القناة الهابطة طويلة الأجل، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 36.50 فلس كمستوى اول ثم 33 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 40 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 36.50 بينما مستوى المقاومة هو 38.50 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط