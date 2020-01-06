شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار (ARZAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 22.60 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands " مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 20 فلس خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.6 بينما مستوى المقاومة هو 23.5 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط