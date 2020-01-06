شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يواجه مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 9.40 فلس، ملامسا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، ويواجه السهم حاليا الحد العلوي للقناة الهابطة طويلة الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع به لمستوى الدعم 8.20 فلس كمستوى اول ثم 6 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 10.50 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 8.7 بينما مستوى المقاومة هو 9.9 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط