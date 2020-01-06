شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل‏ (UNICAP) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 51 ريال، في ظل تدني كميات التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه لمستويات قد تصل الى 45 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 57 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48.5 بينما مستوى المقاومة هو 53.0 فلس

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط