شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.71 ريال امس الاحد، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1.82 ريال، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 1.57 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.85 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.74 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط