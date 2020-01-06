شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق امس الاحد عند مستوى 3.40 ريال، مسجلا بذلك ادنى مستوى منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، كما تراجع السهم مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع مزيدا من الانخفاض للوصول لمستويات قد تصل الى 3.32 ثم 3.32 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.47 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.36 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.44 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط