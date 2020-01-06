شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بفجوة سعرية في أولى جلسات الأسبوع الحالي ليغلق امس الاحد عند مستوى 6892 نقطة، على خلفية الاحداث الجيوسياسية، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق المؤشر من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 6550 نقطة كمستوى اول ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6850 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,624 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,752 نقطة

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