شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 06-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة خلال جلسة امس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي وذلك على خلفية التداعيات السلبية للأحداث الجيوسياسية ليغلق عند مستوى 10286 نقطة، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 10400 نقطة، كما انزلق المؤشر اسفل خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما يفتح الباب امام المؤشر لمستويات قد تصل الى 10150 نقطة كمستوى اول ثم 9750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,136 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,376 نقطة

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