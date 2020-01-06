433 مليار دولار تداولات «دبي للسلع» في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن أهم إنجازاتها للعام الماضي، الذي نجحت خلاله في تخطّي جميع أحجام التداول السنوية ومعدلات الاهتمام المفتوح السابقة، ليكون عام 2019 بذلك أنجح عام للبورصة منذ تأسيسها. وبلغ إجمالي حجم التداول في البورصة 23.06 مليون عقد بقيمة 433 مليار دولار خلال عام 2019، ليتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 22.26 مليون عقد في عام 2018، كما بلغت القيمة الاسمية لعمليات المقاصة التي نفذتها شركة دبي لمقاصة السلع، شركة المقاصة المرخّصة والمملوكة بالكامل لبورصة دبي للذهب والسلع، أكثر من 866 مليار دولار. وسجلت بورصة دبي للذهب والسلع أعلى معدل اهتمام سنوي مفتوح في عام 2019 بواقع 324,803 عقود، مقارنة ب 284,736 عقداً في عام 2018. ويشير الاهتمام المفتوح إلى إجمالي عدد العقود غير المسوّاة في نهاية يوم التداول، وهو مؤشر قوي على نجاح أيّ بورصة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: هذه هي السنة الثانية على التوالي الذي نسجل فيها أعلى أحجام التداول ومعدلات الاهتمام المفتوح على الإطلاق، ويعد هذا دليلاً واضحاً على جهودنا المستمرة لتوسيع مشاركة المستثمرين، وتعزيز مستويات السيولة. وفي إطار سعينا لتجاوز الإنجازات التي حققناها في عام 2018، فقد جاءت نتائج عام 2019 لتمثل نقطة فارقة تعكس بوضوح فعالية استراتيجية النمو التي ننتهجها لجذب مجموعة أوسع من المتداولين والمستثمرين الذين يسعون خلف الحماية وآليات تحوط .وكانت أفضل المنتجات أداءً في عام 2019 في بورصة دبي للذهب والسلع، هي عقود الكوانتو الآجلة للروبية الهندية، حيث تم تداول أكثر من 7.7 مليون عقد، بزيادة سنوية قدرها 109%، وارتفعت معدلات الاهتمام المفتوح بما يزيد على 65%.

وحققت العقود الآجلة للذهب التي تعد أهم منتجات بورصة دبي للذهب والسلع، أداءً قوياً في العام الماضي، مع تداول أكثر من 478,000 عقد، بزيادة سنوية قدرها 107%. وكانت مستويات تداول المعدن الثمين في بورصة دبي للذهب والسلع مرتفعة بشكل خاص في شهر يونيو/‏‏‏ حزيران، حيث سجلت أحجام تداول العقود الآجلة للذهب نمواً يومياً على أساس شهري بنسبة 507.4%، ونمواً يومياً على أساس سنوي بنسبة 225.5%. كما دفعت التوترات الجيوسياسية المستثمرين للبحث عن أصول آمنة.

إلى ذلك، شهد شهرا يوليو وأغسطس المنصرمان، أحجام تداول قياسية مع تداول أكثر من 2.3 و3.2 مليون عقد على التوالي، على خلفية التوترات الجيوسياسية العالمية، وعززت بذلك بورصة دبي للذهب والسلع جاذبيتها للمستثمرين، لتسجّل في شهر أغسطس/‏‏‏ آب أفضل أداء شهري لها منذ تأسيسها قبل 14 عاماً، محطمة الرقم القياسي السابق في شهر مايو/‏‏‏ أيار 2018، الذي شهد تداول 2.16 مليون عقد.