«وول ستريت» تتخوف من تفاقم النزاع وخلط الأوراق الاقتصادية

تحت تهديدات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط تفتتح «وول ستريت» تداولات الأسبوع الثاني من العام الجديد في بيئة اختلطت فيها الأوراق الاقتصادية من جديد، بعد أن أنهت اليوم الثاني منه على هبوط مفاجئ يحمل معه نذر المزيد من التراجع في حال تفاقم النزاع.

وقد تبدلت كل حسابات قوى السوق بين عشية وضحاها حيث شهدت الأسواق هروباً لافتاً إلى الملاذات الآمنة خاصة الذهب والسندات السيادية، بينما حلقت أسعار النفط في تداولات الجمعة لتقترب من 70 دولاراً.

المستثمرون الذين يدركون أن التصعيد بين طهران وواشنطن قد لا يكون الاحتمال المرجح في مسار العلاقات على المدى المتوسط، يترقبون هذا الأسبوع تقرير الوظائف لشهر ديسمبر /‏كانون الأول الذي يتوقع أن يكشف عن 160 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي وعن ارتفاع متوسط أجر ساعة العمل بنسبة 3.1% على أساس سنوي طبقاً لتقديرات شركة «ريفنيتيف». ويكتسب تقرير الوظائف أهمية خاصة بعد أن كشف تقرير معهد إدارة سلاسل التوريد في القطاع الصناعي يوم الجمعة عن أسوأ أداء في شهر ديسمبر منذ تسع سنوات.

لكن هناك من المحللين من يعتقد أن الصورة السلبية التي كشف عنها التقرير نتجت عن أن البيانات جمعت قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين بكين وواشنطن حول قضايا التعرفة، ما يعني أن التقارير المقبلة ربما تحمل بيانات أفضل.

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وكانت المؤشرات قد تراجعت في نهاية الأسبوع الماضي تحت تأثير موجة بيع يوم الجمعة وأنهى مؤشر «إس أند بي 500» على تراجع بنسبة 0.16% نتيجة الهبوط الحاد الذي تعرض له يوم الجمعة حيث فقد 0.7%. كما تراجعت معدلات العائد على سندات الخزانة وسط موجة هروب إلى الملاذات الآمنة دفعت معدلات العائد على فئة السنوات العشر إلى 1.79%.

وقالت كوينسي كروسبي المحلل الاستراتيجي لدى شركة «برودنشال فاينانشال»:«كان ذلك رداً طبيعياً للوقاية من الخسائر لكنني لا أعتقد أنه تراجع دراماتيكي. لكن السؤال الأهم هو متى يغير المستثمرون مزاجهم؟ والجواب قد يتوقف على ما يصدر عن البيت الأبيض وطهران». ويتابع المحللون احتمال بدء موجة تصحيح في الأسواق بعد أن تجاوزت مكاسب المؤشرات الثلاثة 8.5% وسطياً خلال شهر ديسمبر، وما إذا كانت هزة يوم الجمعة هي البداية لذلك التصحيح.

وفي حال ردت إيران بسرعة وكان ردها محدوداً فلا شك في أن الأسواق سوف تستعيد زخمها بينما يفقد النفط مكاسبه الأخيرة.وفي حال تأجل الرد وسارت الأمور بهدوء فسوف ينتقل تركيز الأسواق إلى التقارير الاقتصادية وقرارات السياسة المالية.

وتوقع محللون أن يستعيد العائد على سندات الخزانة مساره الصعودي خلال الأسبوعين المقبلين وسط موجة إصدارات كبيرة من سندات الشركات التي يتوقع أن تتراوح قيمتها بين 30 و35 مليار دولار.

ووسط ترقب لنتائج قطاع التجزئة في موسم الأعياد ترتفع موجة التفاؤل باستعادة المؤشرات طاقتها قريباً خاصة إذا كشف تقرير مبيعات التجزئة عن انتعاش لافت مرجح.