«الجيوسياسية» تنزلق بالأسهم عند مستويات مغرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” - (وكالات)

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية أمس، متأثرة بهبوط الأسواق العالمية في عطلة الأسبوع بعد تصاعد التوترات «الجيوسياسية» والخلافات بين الولايات المتحدة وإيران، لتنزلق الأسهم عند مستويات مغرية.

وسجلت الأسواق الخليجية كافة تراجعاً في أدائها في ثاني تداولات عام 2020 وأول تداولات الأسبوع في جلسة، يوم أمس الأحد، وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي 3.06% وسط تراجع أداء القطاعات، بينما انخفض سوق أبوظبي 1.42%، كما تراجعت السوق السعودية ليخسر مؤشرها العام 2.72%. وسجلت السوق الكويتية تراجعاً كبيراً نسبته 4.07%. وتراجعت السوق البحرينية 2.26% بضغط من قطاع البنوك التجارية، وأخيراً تراجعت السوق العمانية ليخسر مؤشرها العام 0.30%.

وتراجع أداء سوق دبي في تعاملات جلسة، يوم أمس الأحد، وجاء هذا التراجع وسط تراجع أداء القطاعات ووسط ارتفاع لأحجام وقيم التعاملات عن الجلسة السابقة، حيث تراجع مؤشر السوق بواقع 84.85 نقطة وبنسبة 3.06% ليقفل عند مستوى 2684.24 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 5027.96 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والصناعة. وانخفض سوق الأسهم السعودية بعد تراجع جماعي للقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام 2.42% ليقفل عند مستوى 8193.72 نقطة.

وتراجع السوق الكويتي بتراجع أداء القطاعات والأسهم الرئيسية وارتفاع مؤشرات الأحجام والسيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام 4.07% ليقفل عند 6692.08 نقطة.

وتراجع أداء السوق البحرينية بشكل ملموس ليخسر مؤشرها العام 2.26% ليقفل عند مستوى 1575.67 نقطة.

وتراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعاتها كافة وسط تراجع لمؤشرات الأحجام والسيولة، حيث تراجع مؤشر السوق العام 0.30% ليقفل عند مستوى 3992.88 نقطة.