المسافرون عبر مطارات الإمارات الأكثر رضىً عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت نتائج دراسة جديدة أن 75 % من المسافرين في الإمارات يستمتعون بتجربتهم في المطارات، مقارنة بمتوسط عدد المسافرين العالمي البالغ 63% ومتوسط عدد المسافرين الأمريكيين البالغ 49%.

بحسب الدراسة التي أعدتها شركة «كولينسون» لعام 2019 بعنوان: «تجربة السفر في المطارات»، سينفق المسافرون الأكثر شعوراً بالرضى عن تجربة المطار ما يزيد على 200 دولار في المطارات، في حين أن من المحتمل أن ينفق المسافرون الأقل شعوراً بالرضى مبالغ أقل.

أضافت الدراسة: تعد هذه النتائج أخباراً جيدة بالنسبة للمطارات في الإمارات، حيث أفاد 75% من بين 500 مسافر شملهم الاستطلاع بأنهم يستمتعون بتجربة السفر في المطارات، وأقرّ 88% من المستطلعين الذين ينفقون بشكل روتيني أكثر من 200 دولار في المطارات، بأن تجربة المطار تشكل الجزء الممتع من رحلتهم. في حين أن المسافرين الأقل رضىً واستحساناً هم أيضاً الأقل إنفاقاً في المطارات، حيث أفاد 40% منهم فقط بأنهم يستمتعون بتجربة المطار من خلال إنفاق 28 دولاراً فقط خلال فترة تواجدهم في المطار.

شملت عينت الدراسة 6667 شخصاً في 11 دولة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا المحيط الهادئ بهدف تتبّع ورصد الميول المفضلة لدى المسافرين وسلوكهم، وللتعرّف أكثر إلى مستويات رضى المسافرين عن تجربة المطار. وخلصت الدراسة إلى أن رضى المسافرين عن تجربة المطار آخذ في الازدياد، وصرح 63% من المسافرين حول العالم للعام الماضي 2019 بأنهم يستمتعون بتجربة المطار مما يعكس زيادة قدرها 13 نقطة مئوية عن 2018 وبنسبة 50%.

وقال مينيون باكنجهام، المسؤول الرئيسي للاستراتيجية المؤسسية في «كولينسون»، متحمسون للتعرف إلى العوامل التي تجعل المسافرين أكثر سعادة ورضىً عن تجربتهم في المطار، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم الدعم اللازم لشركائنا في إطار سعيهم لتحسين تجربة مبتكرة في المطارات، بما يساهم في نيل قبول المسافرين حول العالم، فمن الطبيعي أن ينفق العملاء الذين يشعرون بالرضى عن تجربة المطار مزيداً من الأموال.

تابع باكنجهام: إن الاختلافات المتنامية باستمرار في معدلات الرضى عن تجربة المطارات في كل من آسيا والشرق الأوسط مقارنة بمنطقة أوروبا والولايات المتحدة، تشير إلى عدد من الاستنتاجات. حيث تأتي منطقتا آسيا والشرق الأوسط في المقدمة من حيث نمو السياحة الدولية، وهي تشهد ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين بنسبة 6% و8% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019. وبالتالي، يشكل هذا النمو الهائل في عدد السياح القادمين قوة رئيسية دافعة لإنشاء مطارات جديدة وتحسين المطارات الحالية. وستحظى مطارات المنطقة بإمكانية إنشاء مرافق فائقة الحداثة، واكتساب أفضل المزايا وأكثرها تطوراً، وترسيخ مبدأ تقديم تجربة عملاء عالية الجودة في صميم نهج عملها. وجميع تلك العوامل مجتمعة تساهم في جعل تجربة المسافرين في مطارات دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر متعة وسروراً ورضىً.