«هيرميس»: 3.2% نمو اقتصاد دبي بدعم «الميزانية» و«إكسبو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تتوقع مجموعة الاستثمارات والوساطة المصرية «ئي إف جي هيرميس»، أن تسهم الميزانية التوسعية التي أعلنتها دبي مؤخراً في تعزيز الثقة في انتعاش الأنشطة الاقتصادية في العام الجاري، ولفتت إلى أن استضافة «إكسبو 2020» هذا العام ستعزز نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارة وللدولة ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2% هذا العام وحوالي 1.9% في العام المقبل.

ورجحت أن تسهم الموازنة التوسعية واستضافة «إكسبو 2020» في تعزيز نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي ليصل إلى 3.2% هذا العام مقابل 2.1% متوقعة في 2019، وتوقعت أن يصل نمو ناتج الإمارة المحلي الحقيقي إلى 2.6 في العام المقبل.

وترجح «هيرميس»، أن ترتفع قيمة إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات إلى 418.1 مليار دولار (1.53 تريليون درهم)، مقابل 406.5 مليار دولار في العام الماضي، وتوقعت أن يرتفع إلى 421.9 مليار دولار (1.55 تريليون درهم) في 2021. وتحدثت عن الموازنة التوسعية لحكومة دبي قائلة: إن رفع الإنفاق بحوالي 17% هذا العام ركز على الإنفاق الجاري مع توقعات بتراجع الإنفاق الرأسمالي مع اقتراب انتهاء المشاريع المتعلقة باستضافة المعرض الدولي الذي ربما يحد من تأثير المحفزات المالية نسبياً.