66 ملياراً تجارة دبي بقطاع المأكولات والمشروبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

من المتوقع أن تكون تجارة دبي في قطاع المأكولات والمشروبات قد ارتفعت إلى حوالي 66 مليار درهم بنهاية العام 2019، وذلك مقارنة ب63.9 مليار درهم في العام 2018، بحسب تحليل ”الخليج 365” لبيانات مركز دبي للإحصاء التي أظهرت ارتفاع التجارة اليومية في القطاع بنسبة تصل إلى 3% خلال الشهور ال9 الأولى من العام 2019، مقارنة بالعام 2018، ولتصل تجارة دبي في القطاع خلال الشهور ال9 الأولى من 2019 إلى حوالي 49.2 مليار درهم.

بحسب البيانات فإن واردات الإمارة في قطاع المأكولات والمشروبات خلال الشهور ال9 الأولى من العام الماضي بلغت 33.2 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 5.84 مليار، وحوالي 10.14 مليار درهم إعادة صادرات، ليظهر بذلك القطاع نموه المستمر بفضل ريادة الإمارة في هذا القطاع الذي يعتبر قطاعاً حيوياً في الدولة بشكل عام.

وتصدرت دولة الإمارات بشكل عام قطاع المأكولات والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لتقرير «كي بي إم جي» للمأكولات والمشروبات في الدولة للعام الماضي 2018، وأرجع التقرير ذلك إلى تزايد أعداد السياح، مؤكداً أن دخول علامات تجارية دولية وإقليمية جديدة في السوق يسهم في تعزيز مستويات النمو في هذا القطاع الحيوي.

كما تشير دراسة صادرة عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إلى أن دولة الإمارات تعتبر السوق الأكثر جاذبية لقطاع الأغذية والمشروبات غير الكحولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيظل استهلاك المأكولات والمشروبات في دولة الإمارات في نمو مطّرد خلال السنوات القادمة، حيث تبقى قاعدة المستهلكين مرتفعي الدخل المتنامية في البلاد داعماً لنمو القطاع، ويؤدي ارتفاع الدخل إلى الإنفاق في السلع المميزة مثل الأغذية الصحية، بينما يتيح التطور في قطاع التجارة الإلكترونية السريع فرصاً جديدة للنمو في تجارة التجزئة.

وبحسب الدراسة فقد شهد قطاع تجهيز الأغذية في الإمارات بشكل عام، توسعاً كبيراً خلال السنوات العديدة الماضية، وهو اتجاه متوقع استمراره، بسبب زيادة الاستثمار الأجنبي والمبادرات الحكومية لزيادة الإنتاج الغذائي المحلي والاكتفاء الذاتي، كما يؤكد الحضور المتنامي لشركات الأغذية والمشروبات، الدور الحيوي لدبي في دعم القطاع، ومكانتها كمركز رئيسي لسوق الأغذية الحلال.

وتحتل دبي والإمارات بشكل عام المرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في بيئة الاستثمار في الأغذية والمشروبات وفقاً لمؤشر «بيزنيس مونيتور إنترناشيونال» للمخاطر والمكاسب، وتعتبر صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة من أهم القطاعات الصناعية والاستراتيجية، وقد اختير القطاع ضمن القطاعات الستة الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية دبي الصناعية 2030.

وتضم قائمة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي في قطاع الأغذية والمشروبات، البرازيل، والهند، والولايات المتحدة، وباكستان، وأستراليا، وكينيا، والسودان، وتنزانيا، وسريلانكا.

أما السلع الأكثر تداولاً، فتضم: السكر، والفواكه، والخضراوات والمكسرات، والمواد الغذائية، والحبوب، والمنتجات الثانوية، وكذلك المشروبات واللحوم المجمدة.